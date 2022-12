Doha (SID) - Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps lässt sich vor dem WM-Endspiel nicht in die Karten schauen. Einen Tag vor dem Finale am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Argentinien in Lusail wollte der Coach des Titelverteidigers weder Neuigkeiten zu seinen erkrankten Spielern bekannt geben noch über seine persönliche Zukunft sprechen.

"Mir geht es absolut gut - nett, dass Sie fragen", antwortete der 54-Jährige auf eine entsprechende Frage in der Pressekonferenz am Samstag, Updates zu seinen Spielern habe er nicht, "ich bin früh losgefahren, da haben sie noch geschlafen". Im Training am Freitag hatten der Münchner Kingsley Coman sowie Abwehrchef Raphael Varane und Ibrahima Konate wegen Erkältungssymptomen gefehlt, im Halbfinale hatten bereits Dayot Upamecano und Adrien Rabiot aus denselben Gründen passen müssen.

"Wir versuchen, ruhig und fokussiert zu bleiben", sagte Deschamps. Er werde "nicht in Details gehen, auch wenn es für euch von Interesse ist, das verstehe ich". Man habe alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und versuche, "damit zu leben und sich nicht zu sehr ablenken zu lassen".

Auf die Frage nach seiner Zukunft nach dem Finale antwortete der Weltmeistermacher von 2018: "Trainer von Frankreich zu sein, war das Wundervollste, was mir in meiner Karriere passieren konnte, eine großartige Gelegenheit. Ich bin immer noch leidenschaftlich dabei und hocherfreut." Aber es gehe am Sonntag nicht um ihn, sondern um die Mannschaft. "Ich denke nicht daran, was nach dem Spiel passiert."

Der Vertrag des ehemaligen Mittelfeldspielers, der 1998 als Kapitän bereits den WM-Pokal gewann, läuft nach der WM aus. Verbandspräsident Noel Le Graet würde gerne mit Deschamps verlängern: "Ich hoffe, er sagt ja." Auch Staatspräsident Emmanuel Macron will weiter den Erfolgstrainer an der Seitenlinie sehen: "Natürlich muss er bleiben."