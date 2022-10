München - In etwa einem Monat rollt der Ball in Katar. Der Gastgeber eröffnet am 20. November die Weltmeisterschaft 2022 gegen Ecuador. Drei Tage später ist die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan erstmals gefordert. Die Vorbereitungen auf das Turnier nehmen bei der DFB-Elf zunehmend Fahrt auf. ran klärt die wichtigsten Fragen zum Ablaufplan der Deutschen vor der WM.

DFB-Team bei der WM 2022: Wann benennt Bundestrainer Hansi Flick den finalen Kader?

Das finale Aufgebot, bestehend aus 26 Spielern, wird Hansi Flick am 10. November, also erst unmittelbar vor dem letzten Bundesliga-Spieltag, der vom 11. bis 13. November stattfindet, bekannt geben. Das bestätigte der "DFB" bei einer WM-Informationsveranstaltung. Demnach sollen drei Torhüter und 23 Feldspieler nach Katar reisen.

Zuvor wird der Bundestrainer im Gegensatz zu vergangenen Weltmeisterschaften einen Monster-Kader, bestehend aus 50 Spielern, benennen. Dieser soll aber nicht veröffentlicht und laut der "Bild" bis zum 21. Oktober bei der FIFA einzureicht werden. Früher hatten diese Geheim-Kader 35 Namen umfasst.

Da die Nominierungs-Termine diesmal äußerst knapp vor dem Turnierstart liegt, müssen alle 50 potenzielle WM-Kandidaten für Visa und Dopingkontrollen bei der FIFA vorangemeldet werden.

WM 2022 in Katar: Wann beginnt die Reise der deutschen Nationalmannschaft?

Die Abstellungsperiode der Vereine an die Nationalmannschaften startet bereits einen Tag nach den letzten Bundesliga-Partien. Der DFB ergreift diese Chance und wird direkt am 14. November nach Dubai aufbrechen, wo die DFB-Elf zunächst ein viertägiges Trainingslager erwartet.

"Es ist unser Plan, dass wir uns frühzeitig akklimatisieren", erklärte DFB-Manager Oliver Bierhoff in einem Interview mit "Sport1". Zugleich räumte er allerdings ein, dass die Deutschen zeitlich gesehen keine optimalen Vorbereitungsbedingungen haben würden: "Wir haben diesmal nur eine Woche Vorbereitungszeit. Die FIFA verlangt, dass man fünf Tage vor Turnierstart schon in Katar sein muss."

Deshalb bricht die deutsche Nationalmannschaft am 17. November nach Katar auf und bezieht ihr Quartier im Zulal Wellness Resort, dem unter den WM-Teilnehmern am weitesten vom Stadtzentrum entfernten Hotel.

Welche Gegner warten vor der Weltmeisterschaft noch auf die DFB-Elf?

Mit den Nations-League-Spielen gegen Ungarn und England absolvierte die Nationalmannschaft bereits ihre letzten Pflichtspiele vor dem Großereignis. Danach folgt keine Länderspielpause mehr, sondern lediglich eine Übergangsphase zwischen Ligaalltag und der WM.

Deshalb hat der DFB für diese kurze Zeit nur noch ein einziges Testspiel als Generalprobe für das Turnier ausgemacht. Während ihres Trainingslagers in Dubai wird die DFB-Elf am 16. November gegen den Oman antreten, ehe es in Richtung Katar geht.

Die Termine des DFB-Teams vor dem WM-Auftakt im Überblick

21. Oktober: Geheime Vorauswahl des WM-Kaders, umfasst bis zu 50 Spieler

11.-13. November: 15. Spieltag der Bundesliga

Anfang/Mitte November: Bekanntgabe des finalen 26-Mann-Kaders

14.-17. November: DFB-Trainingslager in Dubai

16. November: Testspiel gegen Oman in Dubai

17. November: Ankunft im WM-Quartier in Katar

23. November: WM-Auftakt gegen Japan in Doha

