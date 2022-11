Doha/München - Mit dem 1:1 gegen Spanien ist das DFB-Team um Bundestrainer Hansi Flick im Turnier angekommen. Jetzt geht die WM 2022 so richtig los, mag man meinen.

Spieler, Trainer, Fans - sie alle hoffen, dass der späte Punktgewinn durch den Treffer von Niclas Füllkrug eine Initialzündung für die kommenden Spiele war.

Was lief also alles gut? Wo muss sich die deutsche Mannschaft noch verbessern, wer darf sich bestärkt fühlen und was ist nun gegen Costa Rica zu erwarten? Fragen und Antworten nach dem zweiten Gruppenspiel.

Wie ist das 1:1 gegen Spanien zu bewerten?

Die deutsche Mannschaft hatte sich den Punkt absolut verdient. Anfangs dominierten zwar die Spanier mit ihrem beeindruckenden Positionsspiel und ihrer enormen Ballsicherheit. Doch das Team von Bundestrainer Hansi Flick stellte sich immer besser darauf ein.

In der zweiten Halbzeit ging die DFB-Elf sehr früh drauf und erstickte Spaniens Aufbau. Das Gegentor durch Álvaro Morata fiel nach gut einer Stunde fast aus dem Nichts (62.). Niclas Füllkrugs Ausgleich (83.) war hochverdient, die deutsche Mannschaft kam dem Sieg näher als Spanien. "Die Leistung von uns war sehr, sehr in Ordnung", sagte Thilo Kehrer. Das konnte man so stehen lassen.

Worauf ist der Teilerfolg zurückzuführen?

Anders als bei der 1:2-Niederlage gegen Japan im ersten Gruppenspiel zeigte die deutsche Mannschaft nun fast durchweg die nötige Körperspannung. Aufmerksam und mit der nötigen Schärfe in den Zweikämpfen störte sie den Ballbesitzfußball der Spanier zunehmend erfolgreich. "Vom Einsatz, von den Basics" sei das ein Auftritt gewesen, "wie man sich eine deutsche Nationalmannschaft vorstellt", befand Thomas Müller.

Das galt jedenfalls überwiegend. Auch Bundestrainer Hansi Flick stellte zufrieden heraus, "dass die Mannschaft 90 Minuten herausragend gefightet und eine große Mentalität gezeigt hat." Zudem erwies sich das verdichtete Zentrum mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan zumindest für diese Begegnung mit den spielstarken Spaniern als sinnvolle und schlüssige Maßnahme.

"Wir standen insgesamt kompakter. Wir haben nicht so viel zugelassen und haben auch nicht so weit auseinander gestanden von hinten nach vorne", analysierte Kapitän Manuel Neuer.

Anders als im ersten Gruppenspiel fruchteten gegen Spanien auch die Wechsel von Flick. Vor allem die Hereinnahme vom späteren Torschützen Füllkrug zahlte sich aus. Der stellt nüchtern fest: "Wir brauchen jetzt nicht durchzudrehen, es ist immer noch kein Sieg."

Wobei muss sich die Mannschaft noch verbessern?

Beim Gegentor fehlte allerdings die nötige Entschlossenheit in der Defensive. Das galt spätestens, als Rechtsverteidiger Kehrer zu viel Abstand hielt und Jordi Alaba auf Spaniens linkem Flügel gewähren und flanken ließ. Im Abwehrzentrum reagierte Niklas Süle zu spät und konnte Morata nicht mehr folgen, der deutlich vor dem deutschen Innenverteidiger zur Stelle war und Neuer aus kurzer Distanz überwand.

"Das Tor ist entstanden durch eine Verlagerung, da können wir einen Tick besser verteidigen, wenn wir Druck auf den Ball bekommen. Daran müssen wir arbeiten", sagte Flick in Richtung Kehrer, ohne ihn zu nennen.

In der Offensive fehlte zudem zunächst oft die Durchschlagskraft, Thomas Müller hatte als Spitze wenige Aktionen. Das Bild änderte sich vor allem, als Füllkrug hereinkam und neben seiner Präsenz, Wucht und Zielstrebigkeit auch seine Kühle im Abschluss einbrachte.

Wer sind die Gewinner und Verlierer?

Der große Gewinner ist natürlich Torschütze Füllkrug. Er darf sich nun sogar Hoffnungen machen, gegen Costa Rica womöglich von Anfang an zu spielen. Auf jeden Fall weiß spätestens jetzt jeder um seinen Stellenwert für die Mannschaft. Auch der nach dem 1:2 gegen Japan kritisierte Flick darf sich bestärkt fühlen.

Seine taktischen Vorgaben und Wechsel saßen diesmal. Weniger gut lief es für Serge Gnabry, dem auf der rechten Offensivseite kaum etwas gelang. Ob er sein Startelfmandat behält, ist durchaus fraglich. Leroy Sané ist weder fit und drängt ins Team.

Was bedeutet das nun für das Spiel gegen Costa Rica?

Im entscheidenden dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica ist mit einer ähnlichen Herangehensweise zu rechnen wie gegen Spanien in der zweiten Halbzeit. Flick dürfte ein hohes Pressing in Auftrag geben, zumal die "Ticos" nicht so ballsicher von hinten herausspielen können wie die Spanier, die auch schon einige Probleme hatten gegen die anlaufenden deutschen Spieler.

Seine Mannschaft brauche "das Selbstverständnis, um die Angriffe so vorzutragen wie zum Schluss", sagte Flick, "das Selbstverständnis kommt, wenn du Siege einfährst. Vielleicht ist das die Initialzündung, die wir brauchen." Gegen Costa Rica muss die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gewinnen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen.

Zugleich muss sie hoffen, dass Spanien und Japan im Parallelspiel das passende Ergebnis liefern. Dafür gibt es mehrere Optionen, die einfachste: Spanien gewinnt auch.