Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bereits am 17. November und damit einen Tag früher als ursprünglich geplant im WM-Gastgeberland Katar ankommen. Dies geht aus dem Medienfahrplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag veröffentlichte. Am 18. November wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf eine Pressekonferenz geben.

Vier Tage davor, am 14. November, reist die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick von Frankfurt nach Maskat, dort absolviert sie am 16. November (18.00 Uhr) ihre Generalprobe gegen die Nationalmannschaft des Oman. Tags darauf geht es von dort nach Katar.

Bei der Endrunde ist Deutschland in der Gruppe E am 23. November (14.00 Uhr) zunächst gegen Japan gefordert. Es folgen Duelle mit Ex-Weltmeister Spanien (27. November/20.00 Uhr) und Costa Rica (1. Dezember/20.00 Uhr/alle MEZ).