Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf setzt auf eine Rückkehr der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Weltmeister am 19. Dezember. "Wir hoffen, dass die Reise lange geht und sie uns abholen mit einem Flieger, der anders lackiert ist als der heute", sagte Neuendorf kurz vor dem Abflug zur WM-Generalprobe im Oman am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL). Er wünscht sich, "dass wir mit einer Fahne aus dem Cockpit wieder in Frankfurt landen und uns von den Fans feiern lassen können".

Der viermalige Weltmeister hob am Montag um 13.53 Uhr von Frankfurt/Main in Richtung Maskat ab. Bundestrainer Hansi Flick musste dabei auf Torhüter Marc-Andre ter Stegen (Magen-Darm-Infekt) verzichten.

Nach dem Länderspiel gegen den 75. der FIFA-Weltrangliste bezieht die DFB-Auswahl am Donnerstag ihr WM-Quartier in Katar. Der Auftakt erfolgt am 23. November gegen Japan.