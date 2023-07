Strandfeeling, Meeresluft und Spiele-Action: Für die deutschen Fußballerinnen stand am dritten Tag in Australien Abwechslung vom WM-Alltag auf dem Programm. Das Teamevent am Samstagvormittag mit dem gesamten Staff in Shelly Beach sollte für gute Laune sorgen und den Teamgeist stärken.

"Das Staff-Team hatte sich ein paar nette Spielchen überlegt, damit wir auch die Gehirnzellen mal ein bisschen in Gang bekommen", berichtete Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg): "Die Luft am Meer und Sand unter den Füßen tun ja immer gut. Es war eine rundum schöne Sache."

Ob Song-Quiz oder Weitwurf-Wettbewerb: In gemischten Teams aus Staff-Mitarbeitern und Nationalspielerinnen ging es darum, "als kleine Gruppe eine Strategie zu finden und ein bisschen Spaß zu haben", erklärte Lina Magull (FC Bayern).

Die Mittelfeldspielerin genoss zudem das australische Flair. Das Teamhotel in Wyong biete zwar viele Freiheiten, liege aber etwas "weg vom Schuss". Magull lobte das Essen im Quartier und die "fabelhaften" DFB-Köche, ließ aber auch durchblicken: "Es ist jetzt nicht das modernste Hotel. Aber es passt trotzdem alles."

Passen soll es auch wie beim EM-Höhenflug im Vorjahr wieder mit dem Teamgeist. "Wir sind auf einem guten Stand, aber in den nächsten Tagen und Wochen muss es sich noch stärker binden", meinte die 28-Jährige. Daher habe sich die Mannschaft auch noch mal intern zusammengesetzt. "Es muss wieder aus uns heraus kommen, dass wir uns als Team vor allem auch außerhalb finden und das wieder auf den Platz übertragen können", sagte Magull.

Auf den Trainingsplatz ging es am Nachmittag auch noch, Lena Oberdorf (Oberschenkelverletzung) und Marina Hegering (Fersenprellung) absolvierten weiter ein individuelles Programm. Am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) steht für den Vize-Europameister der WM-Auftakt gegen Marokko in Melbourne an.