Duisburg (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Start in die WM-Qualifikation gegen Island am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Am Abschlusstraining in der Duisburger MSV-Arena nahmen am Mittwochabend alle verbliebenen 19 Feldspieler und vier Torhüter teil.

Toni Kroos (Adduktorenprobleme) war bereits am Dienstag abgereist und steht auch für die Qualispiele in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31.) nicht zur Verfügung. Niklas Süle (Oberschenkelzerrung) und Robin Gosens (muskuläre Probleme) fallen gegen Island aus. Das Duo absolvierte am Mittwoch nur eine Laufeinheit.