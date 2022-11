Köln (SID) - Der zweimalige Fußball-Weltmeister Argentinien reist mit einem klaren Sieg im Gepäck zur WM nach Katar. Angeführt von Doppelpacker Angel Di Maria (25./36.) gewann die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni bei den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 5:0 (4:0). Julian Alvarez (17.), Kapitän Lionel Messi (44.) und Joaquin Correa (60.) erzielten die weiteren Treffer. Exequiel Palacios von Bundesligist Bayer Leverkusen saß 90 Minuten auf der Bank.

Der aktuelle Südamerika-Champion trifft bei der WM zum Auftakt am 22. November in Gruppe C auf Saudi-Arabien. Weitere Gegner sind Mexiko und Polen.