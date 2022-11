London (SID) - Der englische Fußball-Nationalspieler Ben Chilwell vom FC Chelsea fällt wegen einer Oberschenkelverletzung für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) aus. Wie sein Arbeitgeber am Samstag bekannt gab, erlitt der Verteidiger im Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb (2:1) am vergangen Mittwoch eine "erhebliche" Oberschenkel-Verletzung. Er werde deshalb "unglücklicherweise die WM verpassen".

Chilwell kam bislang 17-mal für die Three Lions zum Einsatz. Bei der EM 2021, die mit der Finalniederlage gegen Italien endete, gehörte er zum Kader, spielte aber keine Minute.