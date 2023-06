Pünktlich zum Start in die WM-Vorbereitung grüßen Alexandra Popp und Co. deutschlandweit von Werbeplakaten. Am Dienstag präsentierte der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt/Main in der Nähe des DFB-Campus ein Gruppen-Motiv des Frauen-Nationalteams mit dem Slogan "Wir, die mit Stolz für unser Land spielen. Und um den 3. Stern".

"Es zeigt, dass wir mittlerweile eine gewisse Präsenz haben, auch außerhalb des Platzes", sagte Nationalspielerin Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), die ebenfalls auf dem Motiv zu sehen ist: "Es ist eine enorme Sichtbarkeit und ein Privileg, auf so einer großen Plattform abgebildet zu sein."

Holger Blask, DFB-Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb, erklärte: "Wir wollen die Begeisterung weiter entfachen und die Spielerinnen noch sichtbarer machen." Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin "Frauen im Fußball" beim DFB, geht davon aus, dass durch solche Kampagnen auch "neue Zielgruppen" gewonnen werden.

Zunächst werden laut Ströer Media etwa 600 Werbeflächen bundesweit belegt, rund die Hälfte davon auf digitalen Flächen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Städten mit Frauen-Erstligisten. Am Dienstag starten die DFB-Frauen in Herzogenaurach in die Vorbereitung für die WM-Titeljagd in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).