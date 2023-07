Große Anerkennung für Lena Oberdorf und Alexandra Popp: Vor dem Beginn der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) schafften die beiden deutschen Fußball-Nationalspielerinnen im Ranking des anerkannten US-Sportportals ESPN den Sprung in die Top 10. Die 21 Jahre alte Oberdorf wird in der Rangliste der besten 25 WM-Spielerinnen als beste Deutsche auf Position sieben geführt, ihre Wolfsburger Vereinskollegin Popp folgt zwei Plätze dahinter.

Oberdorf und die fünffache Torschützin Popp waren bei der EM 2022 in England in die Elf des Turniers gewählt worden. Während die Teilnahme von Kapitänin Popp bei der WM derzeit nicht gefährdet ist, laboriert Mittelfeldabräumerin Oberdorf derzeit an einer Oberschenkelverletzung.

Die ESPN-Rangliste wird angeführt von der Australierin Sam Kerr vom englischen Meister FC Chelsea. Hinter der Stürmerin folgen die Spanierin Aitana Bonmati (FC Barcelona) und Sophia Smith von Titelverteidiger USA (Portland Thorns). Insgesamt sind Spielerinnen aus 16 Ländern im Ranking vertreten, neben Deutschland noch acht weitere Teams doppelt. Von Champions-League-Gewinner Barcelona befinden sich gleich vier Spielerinnen in den Top 8.

Die deutschen Frauen treffen im Kampf um den dritten WM-Titel in den Gruppenspielen auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).

Die Top 10 in der ESPN-Rangliste der besten 25 WM-Spielerinnen (plus ausgewählte Spielerinnen):

1. Sam Kerr (Australien) FC Chelsea

2. Aitana Bonmati (Spanien) FC Barcelona

3. Sophia Smith (USA) Portland Thorns

4. Alexia Putellas (Spanien) FC Barcelona

5. Caroline Hansen (Norwegen) FC Barcelona

6. Ada Hegerberg (Norwegen) Olympique Lyon

7. Lena Oberdorf (Deutschland) VfL Wolfsburg

8. Keira Walsh (England) FC Barcelona

9. Alexandra Popp (Deutschland) VfL Wolfsburg

10. Alex Morgan (USA) San Diego Wave FC

...

12. Pernille Harder (Dänemark) Bayern München

...

18. Marta (Brasilien) Orlando Pride

...

22. Wendy Renard (Frankreich) Olympique Lyon

23. Linda Caicedo (Kolumbien) Real Madrid