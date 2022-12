München - Erstmals in der Geschichte von WM-Endrunden wird eine solche im Winter ausgetragen.

Seit 20. November 2022 kämpften in Katar 32 Teams um den WM-Titel und mittlerweile ist die K.o.-Phase in vollem Gange. Am 18. Dezember findet dann in Lusail das Endspiel statt.

WM 2022: Wann ist das Finale in Katar?

Das Endspiel der WM-Endrunde 2022 in Katar findet am Sonntag, dem 18. Dezember, statt.

Wer steht im WM-Finale 2022 in Katar?

Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 trifft der zweimalige Weltmeister Argentinien auf den aktuellen Titelverteidiger Frankreich.

Wo wird das Finale 2022 ausgetragen?

Das Endspiel in Katar findet in Lusail statt.

Wer leitet das WM-Finale 2022?

Geleitet wird das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich von Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen.

Wann ist Anstoß beim WM-Finale 2022?

Anstoß im Lusail Iconic Stadium in Lusail wird um 16:00 Uhr sein. Das Stadion in Lusail fasst 88.966 Zuschauer.

WM 2022 - Übertragung: Kann ich das Finale live im Free-TV verfolgen?

Ja, das WM-Finale wird im Free-TV durch die ARD übertragen. Wann die Vorberichterstattung beginnt, ist derzeit aber noch offen.

WM 2022: Kann ich das Endspiel live im Pay-TV verfolgen?

Nein, das WM-Finale wird nicht im Pay-TV zu sehen sein. MagentaTV zeigt aber am Tag vor dem Finale, am 17. Dezember, das Spiel um Platz 3.

WM 2022: Gibt es einen Livestream zum Finale?

Ja, das WM-Finale wird im kostenlosen Stream auf sportschau.de live zu sehen sein.

WM 2022: Kann ich das Finale im Liveticker verfolgen?

Ja, natürlich! Mit dem Liveticker auf ran.de kannst du das Finale der WM 2022 verfolgen.