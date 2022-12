München - Erstmals in der Geschichte von WM-Endrunden wird eine solche im Winter ausgetragen.

Seit 20. November 2022 kämpften in Katar 32 Teams um den WM-Titel und mittlerweile ist die K.o.-Phase in vollem Gange. Am 18. Dezember findet dann in Lusail das Endspiel statt.

WM 2022: Wann ist das Finale in Katar?

Das Endspiel der WM-Endrunde 2022 in Katar findet am Sonntag, dem 18. Dezember, statt.

Wer steht im WM-Finale 2022 in Katar?

Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 trifft der zweimalige Weltmeister Argentinien auf den aktuellen Titelverteidiger Frankreich.

Wo wird das Finale 2022 ausgetragen?

Das Endspiel in Katar findet in Lusail statt.

Wann ist Anstoß beim WM-Finale 2022?

Anstoß im Lusail Iconic Stadium in Lusail wird um 16:00 Uhr sein. Das Stadion in Lusail fasst 88.966 Zuschauer.

WM 2022: Kann ich das Finale live im Free-TV verfolgen?

Ja, das WM-Finale wird im Free-TV durch die ARD übertragen. Wann die Vorberichterstattung beginnt, ist derzeit aber noch offen.

WM 2022: Kann ich das Endspiel live im Pay-TV verfolgen?

Nein, das WM-Finale wird nicht im Pay-TV zu sehen sein. MagentaTV zeigt aber am Tag vor dem Finale, am 17. Dezember, das Spiel um Platz 3.

WM 2022: Gibt es einen Livestream zum Finale?

Ja, das WM-Finale wird im kostenlosen Stream auf sportschau.de live zu sehen sein.

WM 2022: Kann ich das Finale im Liveticker verfolgen?

Ja, natürlich! Mit dem Liveticker auf ran.de kannst du das Finale der WM 2022 verfolgen.