München/Doha - Kehrt Real-Star Karim Benzema für das WM-Finale gegen Argentinien (Sonntag im Liveticker auf ran.de) in das französische Aufgebot zurück?

Die Chance besteht auf jeden Fall, auch wenn Frankreich-Coach Didier Deschamps nach dem Halbfinale gegen Marokko (2:0) keine Auskunft geben wollte. "Ich würde gerne zur nächsten Frage übergehen", so der 54-Jährige.

Benzema verletzte sich noch vor dem ersten Gruppenspiel beim Training in Katar am Oberschenkel und trat in der Folge die Rückreise an.

WM-Finale: Kehrt Benzema in Frankreichs Aufgebot zurück?

Aktuell befindet sich der 34-Jährige wieder im Mannschaftstraining des spanischen Topklubs und könnte nach Informationen der "Mundo Deportivo" noch vor dem Endspiel wieder zur Nationalmannschaft stoßen.

Dies ist möglich, weil der französische Verband keinen Akteur nachnominierte und Benzemas Platz im Kader weiterhin frei ist. Laut dem Bericht würde ihm Real Madrid keine Steine in den Weg legen.

Eine Rückkehr Benzemas wäre für Frankreich eine nicht unerhebliche Verstärkung. In den vergangenen Partien nahm Routinier Olivier Giroud seinen Platz im Sturmzentrum ein.