Frankreich muss am Sonntag beim WM-Start gegen Jamaika auf die Verteidigerinnen Elisa De Almeida und Selma Bacha (12.00 Uhr/ARD) verzichten. Damit setzte sich die Verletztenmisere beim EM-Halbfinalisten fort, gut die Hälfte der geplanten Startelf steht Coach Herve Renard nicht zur Verfügung.

Die seit 2021 für Paris St. Germain spielende De Almeida verletzte sich im Training an der Wade, Bacha (Lyon) klagt weiter über Schmerzen am linken Knöchel. Beide kommen laut Renard für einen Einsatz nicht in Frage.