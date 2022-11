Clairefontaine-en-Yvelines (SID) - Titelverteidiger Frankreich wird kurz vor dem Beginn der WM in Katar weiter vom Verletzungspech verfolgt. Innenverteidiger Presnel Kimpembe (Paris St. Germain) fällt für die Endrunde aus, Nationaltrainer Didier Deschamps muss auf einen weiteren Star verzichten. Der Weltmeister von 2018 habe sich von einer Achillessehnenverletzung "nicht ausreichend erholt", wie der französische Verband am Montag mitteilte. Kimpembe werde durch Axel Disasi vom AS Monaco ersetzt.

Kimpembe hatte am Sonntag erstmals seit Ende Oktober wieder 15 Minuten lang für Paris gespielt, sieht sich aber nicht in der Lage, "seinen Platz in der Verteidigung in Katar einnehmen zu können", wie es hieß. Auch die Schlüsselspieler Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kante (FC Chelsea) fehlen Frankreich bei der WM verletzungsbedingt. Deschamps hatte am Montag bereits noch Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) berufen.

Die Equipe Tricolore trifft in der Gruppe D auf Australien (22. November), Dänemark (26.) und Tunesien (30.). - Das WM-Aufgebot Frankreichs:

Tor: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Stade Rennes)

Abwehr: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (alle Bayern München), Theo Hernandez (AC Mailand), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Mittelfeld: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (beide Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (beide Olympique Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Angriff: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Mailand), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris St. Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)