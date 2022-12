München - Titelverteidiger Frankreich ist nur noch einen Schritt davon entfernt, erneut ins WM-Finale einzuziehen. Vor dem möglicherweise erneuten Endspiel steht nur noch Überraschungsteam Marokko im Weg.

Die Franzosen behaupteten sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen England. Dabei erzielte Olivier Giroud per Kopf den entscheidenden Treffer - für den Routinier war es bereits das vierte Tor bei der WM-Endrunde in Katar. Damit baute er seinen Führung als erfolgsreichster Torschütze in Frankreichs Nationalmannschafts-Geschichte aus. Nach dem Kopfballtor von Giroud gab es noch eine ganz heikle Szene für Frankreich. Die "Three Lions" bekamen kurz vor Schluss einen Elfmeter zugesprochen, aber Harry Kane knallte den Ball über das Tor und besiegelte damit das Aus der Engländer.

Marokko, ein Team mit nur ganz wenigen großen Namen wie etwa Achraf Hakimi (Paris St. Germain) und Hakim Ziyech (FC Chelsea), wartet nun im Halbfinale auf die favorisierten Franzosen. Die Marokkaner behaupteten sich aber schon im Viertelfinale als Außenseiter mit 1:0 gegen Portugal. Stürmer Youssef En-Nesyri profitierte bei seinem Tor von einem entscheidenden Fehler von Portugals Diogo Costa.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Frankreich gegen Marokko?

Das Spiel zwischen Frankreich und Marokko findet am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Al Khor ist um 20:00 Uhr.

Frankreich vs. Marokko: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Frankreich und Marokko wird im Free-TV zu sehen sein. Das Spiel wird im ZDF live übertragen.

Frankreich vs. Marokko: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Frankreich und Marokko bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen, ebenso im kostenlosen Livestream auf sportschau.de

Kann ich das WM-Spiel von Frankreich gegen Marokko im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Al Khor der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Frankreich gegen Marokko?

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko wird durch den mexikanischen Schiedsrichter Cesar Ramos geleitet.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

News-Updates zu Frankreich vs. Marokko:

Vor WM-Halbfinale: Gestrichene Flüge und Ticket-Probleme für Marokko-Fans

Unannehmlichkeiten für Marokko-Fans vor dem Fußball-WM-Halbfinale gegen Frankreich: Die marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc gab am Mittwoch bekannt, Flüge zwischen Casablanca und der katarischen Hauptstadt Doha gestrichen zu haben, nachdem Fans vor Ort ihre Tickets für das Spiel nicht erhalten hatten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP, die mit betroffenen Fans sprach.

Die Fluggesellschaft erklärte, die Streichungen der durch Qatar Airways betriebenen Flüge sei "infolge der jüngsten Einschränkungen durch die katarischen Behörden" erfolgt, ohne genauere Gründe zu nennen. Die Ausfälle betreffen 2100 Passagiere, heißt es.

Deschamps erwartet "beste Defensive des Turniers"

Titelverteidiger Frankreich blickt mit großem Respekt auf die Abwehrleistungen des kommenden Gegners Marokko bei dieser WM. "Sie haben die beste Defensive des Turniers. Bislang hat keiner eine Lösung gegen sie gefunden. Ich hoffe, wir finden eine", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps vor dem Halbfinale am Mittwoch (ab 19:30 Uhr im Liveticker).

Der 54-Jährige hob zudem weitere Stärken des Außenseiters hervor. "Sie wären nicht im Halbfinale, wenn sie nur ein defensives Team wären. Sie sind sehr gut organisiert, haben gute Angreifer. Wenn sie nach vorne kommen, sind sie effektiv", sagte Deschamps.