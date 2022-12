Doha (SID) - Titelverteidiger Frankreich und Argentinien haben die besten Chancen, am Sonntag das Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu bestreiten. Argentinien um Superstar Lionel Messi ist in seinem Halbfinale am Dienstag bei bwin mit einer Siegquote von 1,80 klarer Favorit gegen Kroatien (Siegquote 4,80).

Im zweiten Halbfinale am Mittwoch favorisiert der Sportwettenanbieter Frankreich mit einer Siegquote von 1,52 gegenüber dem Überraschungsteam aus Marokko (Quote 7,00).

Mit Blick auf das Finale erwartet der Buchmacher mit einer Quote von 2,10 eine erfolgreiche Titelverteidigung Frankreichs knapp vor dem dritten WM-Titel für die Albiceleste und dem ersten für Messi (Quote 2,65).

Sorgt Kroatien für die große Überraschung, zahlt das Unternehmen das 8,00-fache des Einsatzes zurück. Gelingt Marokko die absolute Sensation, winkt das 10,00-fache des Einsatzes.

Frankreichs Torjäger Kylian Mbappe ist Favorit auf den "Goldenen Schuh" als treffsicherster WM-Schütze. Der 23-Jährige, der im Turnier bislang fünf Tore erzielt hat, führt das Ranking mit einer Quote von 1,50 vor Messi (Quote 3,75) und Teamkollege Olivier Giroud (Quote 6,00) an.