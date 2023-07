Marta gefeiert, Borges überragend: Die brasilianischen Fußballerinnen haben ihre Titelmission bei der WM in Australien und Neuseeland mit einem deutlichen Sieg eingeläutet. Der Mitfavorit gewann sein erstes Gruppenspiel gegen WM-Debütant Panama souverän mit 4:0 (2:0). Zuvor hatte auch Italien einen gelungenen, wenn auch knappen Einstand gefeiert und Argentinien spät mit 1:0 (0:0) besiegt.

Mit ihrem Dreierpack sorgte die starke Ary Borges (19., 39., 70.) fast im Alleingang für den Auftaktsieg ihrer Mannschaft. Zudem traf Bia Zaneratto (48.) für die Brasilianerinnen, bei denen Superstar Marta in der 75. Minute unter dem lauten Jubel der Fans im Coopers Stadium von Adelaide eingewechselt wurde.

Die 37-Jährige nimmt in Australien und Neuseeland zum sechsten und letzten Mal an einer WM-Endrunde teil. Der Titel ist zum Abschied der sechsmaligen Weltfußballerin das erklärte Ziel - Panama war der erwartet dankbare Auftaktgegner.

Gegen den Weltranglisten-52. war Brasilien von Beginn an überlegen. Die Südamerikanerinnen dominierten das Spiel nach Belieben und gewannen trotz teils fahrlässiger Chancenverwertung auch bei ihrer neunten WM-Teilnahme ihr erstes Spiel - Torverhältnis: 27:1.

Argentinien macht Italien Leben schwer

Auch Italien blieb bei der vierten WM-Teilnahme im ersten Spiel erneut ungeschlagen, wenngleich es die "Azzurre" gegen Argentinien deutlich spannender gemacht hatten. Joker Christiana Girelli bescherte ihrer Mannschaft in einer ereignisarmen Partie erst in der 87. Minute den erhofften Auftaktsieg. Die 33-Jährige von Juventus Turin war in Auckland erst drei Minuten zuvor eingewechselt worden.

Ihr Kopfballtor nach der ersten angekommenen Flanke im gesamten Spiel brachte Italien in Gruppe G gleichauf mit Schweden. Der WM-Dritte von 2019 hatte Südafrika am Sonntag mit Mühe 2:1 bezwungen. Am kommenden Samstag (9:30 Uhr im Liveticker) treffen die beiden Führenden im direkten Duell aufeinander.

Für Brasilien kommt es ebenfalls am Samstag (12 Uhr im Liveticker) zum Favoritenduell in der Gruppe F gegen Frankreich. Während die Französinnen nach ihrem Fehlstart beim 0:0 gegen Jamaika auf Wiedergutmachung aus sein dürften, kann Brasilien den Achtelfinaleinzug bereits perfekt machen.