Der Frauenfußball in Deutschland ist einem Hype verfallen. Das ist nicht zuletzt der hervorragenden Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2022 in England zu verdanken.

Nach einem bärenstarken Turnier unterlagen die deutschen Damen denkbar knapp den Gastgeberinnen im Finale. Nun besteht, nur zwölf Monate später, die Chance auf den nächsten Titel: Die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. ran hat alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

32 Nationen in acht Gruppen kämpfen in Ozeanien um den Titel Fußball-Weltmeister. Mit dabei auch die deutsche Mannschaft, die sich in der Qualifikation trotz ein paar kleinerer Stolperer am Ende souverän durchsetzte.

Wann beginnt die Frauen-WM 2023?

Die Frauen-Weltmeisterschaft startet am 20. Juli mit dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen in Auckland. Das Finale steigt, genau einen Monat später, am 20. August im australischen Sydney.

Wird die Frauen-WM 2023 im Free-TV übertragen?

Nach einem langen Hin und Her einigten sich die Öffentlich-Rechtlichen Sender ARD und ZDF auf ein Rechtepaket mit der FIFA, sie werden die Spiele der WM 2023 werden also zeigen. Allerdings werden 13 Spiele nicht im linearen Fernsehen gezeigt. Sie laufen entweder parallel zu anderen Spielen oder mitten in der Nacht.

Wird die Frauen-WM 2023 im Livestream übertragen?

Alle 64 Spiele der Frauen-WM 2023 werden zumindest im Livestream gezeigt, entweder in der ARD oder ZDF Mediathek. Auch die Highlights aller Partien sind dort jederzeit abrufbar.

Wird die Frauen-WM 2023 im Pay-TV übertragen?

Derzeit ist noch unklar, ob es auch eine Pay-TV-Übertragung der Frauen-WM geben wird. Stand jetzt gibt es noch keinen Anbieter. Die Highlights werden beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen sein.

Frauen WM 2023: Gibt es einen Liveticker?

Ja, mit der ran-Datenbank seid ihr stets up to date. Dort werden nicht nur Spiele live getickert, auch gibt es dort interessante Statistiken sowie Live-Tabellen zu entdecken.

Frauen-WM 2023: Wie sind die Anstoßzeiten?

Durch die Zeitverschiebung von bis zu zwölf Stunden reichen die Anstoßzeiten nach Mitteleuropäischer Sommerzeit von drei Uhr früh bis 14:30 Uhr.

Frauen-WM 2023: Wer ist in der deutschen Gruppe?

Als Weltranglistenzweiter ist Deutschland Gruppenkopf der Gruppe H. Dort bekommt es das Team von Martina Voss-Tecklenburg mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun. Die DFB-Auswahl ist klarer Favorit auf den Gruppensieg.

Frauen-WM 2023: Wann spielt Deutschland?

Die erste deutsche Partie steigt am 24. Juli um 10:30 Uhr MESZ. Gegnerinnen werden die Mannschaft aus Marokko. Am zweiten Spieltag bekommt es das Team von Kapitänin Alexandra Popp mit Kolumbien am 30. Juli um 11:30 Uhr zu tun. Im abschließenden Gruppenspiel am 3. August um zwölf Uhr Mittags heißt der Gegner Südkorea.

Frauen-WM 2023: Auf wen kann Deutschland im Achtelfinale treffen?

Bei einem Weiterkommen hat es die deutsche Mannschaft im Achtelfinale potenziell bereits mit einem echten Brocken zu tun. Der Gegner wird aus Gruppe F kommen, in der sich neben den Außenseiterinnen Jamaika und Panama auch die Top-Nationen Frankreich und Brasilien tummeln.

Frauen-WM 2023: Der deutsche Kader im Überblick

Tor: Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Ann-Kathrin Berger (FC Chelsea), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Marina Hegering, Kathy Hendrich, Felicitas Rauch (alle VfL Wolfsburg), Sara Doorsun, Sophia Kleinherne (beide Eintracht Frankfurt), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea)

Mittelfeld/Angriff: Alexandra Popp, Svenja Huth, Jule Brand, Lena Lattwein, Lena Oberdorf (alle VfL Wolfsburg), Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller, Sidney Lohmann (alle FC Bayern München), Laura Freigang, Nicole Anyomi (beide Eintracht Frankfurt), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Melanie Leupolz (FC Chelsea) - Ersatz: Janina Minge (SC Freiburg)

Frauen-WM 2023: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada

Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan

Gruppe D: England, Haiti, Dänemark, China

Gruppe E: USA, Vietnam, Niederlande, Portugal

Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, Panama

Gruppe G: Schweden, Italien, Südafrika, Argentinien

Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea