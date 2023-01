Zürich (SID) - Wegen der hohen Ticketnachfrage wird das Auftaktspiel von Co-Gastgeber Australien bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft (20. Juli bis 20. August) innerhalb von Sydney in die große Finalarena verlegt. Das ehemalige Olympiastadion "Stadium Australia" verfügt als größte Spielstätte des Turniers über eine Kapazität von 83.500 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Ursprünglich sollte die Partie zwischen den Matildas und Irland am 20. Juli (12.00 Uhr MESZ) im Sydney Football Stadium ausgetragen werden, in das rund 42.500 Fans passen. Die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen (9.00 MESZ) finden zuvor im Eden Park von Auckland statt. Somit könnte am ersten WM-Spieltag bereits die Marke von 100.000 Stadionbesucherinnen und -besuchern geknackt werden.

"Die FIFA setzt alles daran, in diesem Jahr die größte und beste Frauen-Weltmeisterschaft zu organisieren. Mit ihrer Farbenpracht, ihrer Begeisterung und ihrer Stimmung in den Stadien spielen die Fans für den Erfolg des Turniers eine entscheidende Rolle", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura.