Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am Montag in die WM. Das Spiel gegen Marokko wird um 10.30 Uhr morgens deutscher Zeit angepfiffen, wenn hierzulande viele Fußballfans arbeiten oder in der Schule sind.

Das ist schade für die DFB-Frauen, die ein Millionenpublikum in ihrer Heimat verdient hätten. Deshalb sendet Lina Magull nun in der "Bild" eine Forderung nach Deutschland: "Es wäre sehr wichtig, wenn allen in Deutschland bewusst wird, dass wir ein großes Turnier spielen, das am Vormittag im Fernsehen läuft. Die Uhrzeiten sind doch perfekt, um die Spiele in einer Gruppe zu schauen: entweder auf der Arbeit, in der Schule oder in der Uni."

In Brasilien können viele Arbeitnehmer die Frauen-WM im Büro schauen

Schulfrei am Montagmorgen um WM zu gucken? Gemeinsames Mitfiebern im Großraumbüro? Was erst einmal nach einer lustigen Phantasievorstellung klingt, ist in Brasilien bereits Realität. Dort haben einige Regionalregierungen entschieden, dass die Arbeitszeiten rund um die Spiele der Brasilen-Frauen gelegt werden sollen.

Magull wünscht sich das nun auch für deutsche Büros und Lehrstätten: "Da hat man oft die Räume dafür. Man braucht nur einen Fernseher oder Beamer. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Arbeitgeber, Lehrer oder Rektoren darum bemühen, dass Deutschland unsere Spiele schauen kann und darf“, sagt sie der "Bild".