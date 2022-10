Auckland (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Gebote für die Fernsehrechte an der Fußball-WM der Frauen 2023 als zu niedrig kritisiert. TV-Sender hätten für die Übertragung "100-mal weniger" als für die Weltmeisterschaft der Männer in Katar geboten, sagte der Chef des Weltverbandes am Rande der WM-Auslosung in Auckland.

Infantino warf den Medienunternehmen und Rundfunkanstalten vor, "uns zu drängen, mehr für die Gleichheit zu tun, und gleichzeitig werden wir diese Gebote nicht akzeptieren". Die TV-Quoten seien "in den großen Fußballländern bei den Männern und Frauen ziemlich ähnlich". Er betonte, dass die FIFA in den vergangenen vier Jahren eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball investiert habe.