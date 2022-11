Doha (SID) - Leon Goretzka sieht den harten Konkurrenzkampf im Mittelfeld der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als belebend an. "Es macht mich zuversichtlich, dass wir Top-Spieler in unseren Reihen haben, die unterschiedliche Positionen spielen können. Wir alle sind gefordert, dass wir es Hansi Flick so schwer wie möglich machen, nur einen von uns nicht in der Startelf zu berücksichtigen", sagte der Bayern-Profi der Münchner Abendzeitung.

Vor Auftakt-Gegner Japan habe die DFB-Auswahl "Respekt, aber keine Angst". Ein erfolgreicher Start gegen den viermaligen Asienmeister (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) könne wie bei den Titelgewinnen 1990 und 2014 beflügeln, meinte der 27-Jährige, "daran wollen wir anknüpfen. Goretzka sieht im Team einen "guten Geist, der Vorfreude auf die Spiele weckt und Zuversicht und Selbstvertrauen ausstrahlt".