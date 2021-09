St. Gallen (SID) - Nationalspieler Robin Gosens hat sich beim glanzlosen Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstagabend eine Kapselverletzung im linken Fuß zugezogen. Dies teilte der DFB am Freitagnachmittag mit.

Ob der Linksverteidiger im Heimspiel am Sonntag in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien und drei Tage später in Reykjavik gegen Island (beide 20.45 Uhr/RTL) spielen kann, sei demnach noch nicht entschieden.

Der 27 Jahre alte Profi von Atalanta Bergamo hatte sich beim 2:0-Sieg in der Schlussphase verletzt und musste vom Platz. "Er hat starke Schmerzen gehabt. Er ist leicht umgeknickt und mit vollem Gewicht auf seinen Fuß gefallen", sagte Hansi Flick nach seiner Premiere als Bundestrainer.