Oslo (SID) - Borussia Dortmunds Starstürmer Erling Haaland ist auch in der WM-Qualifikation nicht aufzuhalten. Der Norweger traf für seine Nationalmannschaft am Dienstag in Oslo beim 5:1 (3:1) gegen Gibraltar dreifach (27./39./90.+1) - es waren seine Tore Nummer zehn, elf und zwölf im erst 15. Länderspiel.

Die Norweger bleiben damit in der Gruppe G der Europa-Qualifikation auf dem Weg zur WM-Endrunde 2022 in Katar den Niederlanden auf den Fersen. Der punktgleiche Europameister von 1988 besigte die Türkei in Amsterdam am Dienstag 6:1 (3:0). Zum direkten Duell kommt es am 16. November, das erste endete 1:1.