Wolfsburg (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft wird ihren Jahresabschluss am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien mit einem dezimierten Kader bestreiten. Leon Goretzka erlitt beim Kung-Fu-Tritt seines Gegenspielers Jens Hofer beim Kantersieg gegen Liechtenstein (9:0) eine Prellung im Kopf-Hals-Bereich und ist "dadurch nicht einsatzbereit", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Torhüter Manuel Neuer und Marco Reus reisen "aus Gründen der Belastungssteuerung" nicht mit zum letzten WM-Qualifikationsspiel.

In Armenien ist Antonio Rüdiger zudem gelbgesperrt. Julian Draxler stand aufgrund einer Muskelverletzung bereits gegen Liechtenstein nicht zur Verfügung. Die DFB-Auswahl bestreitet ihr Abschlusstraining am Samstag noch in Wolfsburg, am Nachmittag geht es Richtung Armenien.