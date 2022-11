München - Mit nur 19 Jahren avanciert Jamal Musiala bei der Weltmeisterschaft in Katar zur Entdeckung der internationalen Fans. Selbst spanische Anhänger staunten beim 1:1 gegen die "Furia Roja" nicht schlecht, dass der Bayern-Youngster die eigenen Supertalente wie Pedri und Gavi teils alt aussehen ließ.

Zwar spielte das Offensiv-Juwel in Katar bislang nicht ganz so dominant, wie er es in dieser Saison bereits in München getan hatte. Doch die Daten gegen Spanien sprechen eine deutliche Sprache.

Traum-Statistiken und ein Schönheitsfehler

Insgesamt gewann Musiala sieben Zweikämpfe am Boden, vier seiner sechs Dribblings waren erfolgreich. Mit einer Passgenauigkeit von 84 Prozent war er einer der Stärksten im DFB-Trikot. Hinzu kamen drei Vorlagen, ein Assist zu Füllkrugs 1:1 und zu einer weiteren Riesenchance, die er mit einem Solo auf der rechten Seite und einer passgenauen flachen Hereingabe auf Füllkrugs Fuß zirkelte.

Einen Schönheitsfehler leistete sich der Teenager allerdings auch. In der Schlussphase suchte er im Strafraum selbst den Abschluss, statt auf den besser positionierten Füllkrug querzulegen. Das wäre wohl das 2:1 gewesen.

