Stuttgart (SID) - Aufatmen beim deutschen WM-Auftaktgegner Japan: Anführer Wataru Endo hat nach seiner Gehirnerschütterung grünes Licht für eine Teilnahme an der Endrunde in Katar mit dem Gruppenspiel gegen die DFB-Auswahl am 23. November bekommen. Das teilte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart mit, bei dem Endo Kapitän ist.

Der 29-Jährige habe sich "gut erholt" und könne nach der am Montag erfolgten abschließenden Untersuchung zur japanischen Nationalmannschaft fliegen. "Gute Reise, Capitano!", schrieb der VfB bei Twitter.

Endo hatte sich im Ligaspiel am 8. November gegen Hertha BSC (2:1) bei einem Zusammenprall mit dem Berliner Ivan Sunjic kurz vor Spielschluss verletzt. Er war kurzzeitig bewusstlos und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Endo verpasste die letzte Partie der Schwaben vor der WM-Pause bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag (0:2).