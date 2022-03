Los Angeles (SID) - Kanada hat ohne Bayern-Profi Alphonso Davies zumindest vorerst den entscheidenden Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Der Tabellenführer der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika verlor trotz Überlegenheit mit 0:1 (0:1) in Costa Rica, bereits ein Punkt hätte für das Ticket zur Winter-WM gereicht. Den können die Kanadier nun aber noch am Sonntag gegen Jamaika oder am Mittwoch in Panama holen.

Es wäre ihre erste Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 36 Jahren und erst die zweite überhaupt. Einen kleinen Schritt in Richtung Katar machten die USA und Mexiko mit einem 0:0 im Verfolgerduell. Beide behaupteten vor den beiden abschließenden Partien mit dem Punktgewinn einen Vorsprung von drei Zählern auf Costa Rica auf dem vierten Rang, der noch zur Teilnahme an den interkontinentalen Play-offs gegen einen Vertreter aus Ozeanien berechtigt.

Kanada hatte nach einer Gelb-Roten Karte für Verteidiger Mark-Anthony Kaye (34.) fast eine Stunde in Unterzahl spielen müssen, kurz vor der Pause gelang Celso Borges (45.+1) der entscheidende Treffer. Davies fehlte weiter wegen seiner Herzmuskelentzündung. "Wir können unser Schicksal selbst in die Hand nehmen", sagte Trainer John Herdman: "Wir werden uns am Sonntag um die Sache kümmern, und wenn wir es dann nicht schaffen, werden wir es in Panama schaffen. Wir werden nach Katar fahren."