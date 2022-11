Berlin (SID) - Olaf Scholz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die am Sonntag beginnende Weltmeisterschaft in Katar einen "erfolgreichen Turnierverlauf" gewünscht. Wie der Bundeskanzler am Mittwoch in Berlin über einen Sprecher weiter mitteilen ließ, freue er sich auf die Spiele unserer Mannschaft und hoffe auf faire und spannende Begegnungen.

Derzeit steht noch nicht fest, ob ein Mitglied der Bundesregierung nach Katar reisen wird. Zuletzt hatte die in Deutschland für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zusammen mit Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Anfang des Monats das Emirat am Persischen Golf besucht.