München/Doha - Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist in vollem Gange und die letzten Gruppenentscheidungen stehen an. Doch wie sind überhaupt die Regeln bei der Vergabe der vier Plätze in der Gruppe? ran hat die offiziellen Regeln der WM für euch zusammengefasst.

Wie sind die Regeln der WM 2022 in der Gruppenphase?

Die jeweils ersten beiden Teams aus jeder der acht Vierergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Das Team mit den meisten Punkten ist Erster, das Team mit den wenigsten Punkten ist Letzter. Bei Punktgleichheit zählt die bessere Tordifferenz. Ist auch die identisch, sind die erzielten Tore ausschlaggebend.

Kann auch bei diesem Kriterium kein Sieger ermittelt werden, kommt es zunächst auf den direkten Vergleich an. Endet auch dieser punkt- und torgleich, wird die Fair-Play-Wertung zu Rate gezogen.

Wie ist die Fair-Play-Wertung bei der WM 2022 geregelt?

Die Fair-Play-Wertung geht nach einem Punktesystem der FIFA. Eine Gelbe Karte bringt einen Punkt ein, eine Gelb-Rote Karte drei Punkte und eine glatt Rote Karte vier Punkte. Sieht ein bereits verwarnter Spieler eine glatt Rote Karte, werden der eine Punkt und die vier Punkte addiert. Gewinner der Fair-Play-Wertung ist das Team, das weniger Punkte hat. Kann auch hier kein Team eine bessere Bilanz als das andere vorweisen, wird ein Los gezogen.

Wie läuft das Losverfahren bei der WM 2022 ab?

Das Los ist das aller letzte Entscheidungsmittel und ermittelt in einem Vergleich definitiv einen Sieger. Der Generalsekretär des Organisationskomitees Hassan Al-Thawadi würde die Ziehung vornehmen.

Wie das Verfahren genau abläuft, hat die FIFA nicht bekannt gegeben. Bei der Weltmeisterschaft 2018 wäre im Presseraum eines der beteiligten Stadien gezogen worden. Zwei Kugeln würden gezogen werden, die erstgezogene Mannschaft würde den besseren Tabellenplatz bekommen. Die zweite Kugel würde ebenfalls gezogen werden, um etwaigen Betrugsvorwürfen entgegenzuwirken.

Gab es schon mal einen Losentscheid bei einer WM?

Bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien wurde die Entscheidung in Gruppe F über Platz zwei und drei durch das Los entschieden. Irland und die Niederlande waren punkt- und torgleich, der direkte Vergleich endete 1:1. So entschied das Los, dass Irland Platz zwei und die Niederlande Platz drei erhält.

Ab dem Achtelfinale werden die Spiele, die nach 120 Minuten unentschieden stehen, wie gewohnt im Elfmeterschießen entschieden.