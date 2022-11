München/Doha - Der langjährige Bundesliga-Profi Tyler Adams wird die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar als Kapitän anführen. Dies verkündete Trainer Gregg Berhalter bei einer Pressekonferenz am Sonntag in Doha.

Adams, der von 2018 bis 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag stand, ist 23 Jahre alt und spielt seit dem Sommer für den Premier-League-Klub Leeds United.

WM 2022: Adams führt die USA als Kapitän aufs Feld

"Wir denken, dass er ein sehr fähiger Anführer ist und gut mit seinen Worten umgehen kann. Wir sind stolz darauf, ihn als Kapitän zu haben", sagte Berhalter am Tag vor dem Auftaktspiel gegen Wales (ab 20 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Adams, der bislang 32 Länderspiele absolviert hat und unter anderem dem früheren Dortmunder Christian Pulisic vorgezogen wurde, bezeichnete die Aufgabe als "große Ehre".

Weitere Vorrundengegner der Amerikaner sind England (25.11.) und Iran (29.11.). "Unser Ziel ist die K.o.-Phase. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können", sagte Berhalter. Sein Team sei "voll fokussiert".