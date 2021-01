Berlin (SID) - Die beiden Spiele von Bayern München bei der Klub-WM in Katar werden auch bei Bild live übertragen. Der Streamingdienst zeigt zunächst das Halbfinale am 8. Februar (19.00 Uhr) gegen den katarischen Meister Al-Duhail SC oder den afrikanischen Champions-League-Sieger Al-Ahly SC aus Ägypten. Danach folgt das Finale oder das Spiel um Platz drei am 11. Februar.

Die Spiele werden von Bild-Sportchef Matthias Brügelmann und Marcel Reif kommentiert, der damit nach langer Zeit erstmals wieder in Deutschland ein Livespiel begleitet. Als Experte ist der frühere Nationalspieler und Bayern-Profi Mehmet Scholl dabei. Die Klub-WM läuft zudem beim Streamingdienst DAZN live.