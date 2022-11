Karlsruhe (SID) - Für Stephan Ambrosius vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist der Traum von einer WM-Teilnahme mit Ghana geplatzt. "Sehr ärgerlich. Leider werde ich die nächsten Spiele ausfallen", schrieb der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler am Montag bei Instagram: "Ich wünsche dem KSC und der Nationalmannschaft Ghanas viel Erfolg für die kommenden Aufgaben."

Der Innenverteidiger hatte sich am Samstag beim 1:4 gegen Holstein Kiel kurz vor Spielende am Oberschenkel verletzt. Ambrosius, der als Sohn ghanaischer Eltern in Hamburg geboren wurde, hatte bereits den Sprung in das vorläufige WM-Aufgebot von Nationaltrainer Otto Addo geschafft. Auf sein Debüt für Ghana wartet die Leihgabe des Hamburger SV aber noch.

Ghana trifft bei der WM auf Portugal, Südkorea und Uruguay.