Frankfurt am Main (SID) - Die Gedanken an die bevorstehende Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) rauben Bundestrainer Hansi Flick noch nicht den Schlaf. Er trage nachts einen speziellen Ring, der seine Schlafparameter messe, sagte Flick der Wochenzeitung Die Zeit: "Und der sagt mir, dass ich gut schlafe."