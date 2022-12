Doha (SID) - Die Qualitäten von Niclas Füllkrug als "Neuner" in der deutschen Nationalmannschaft sind auch dem zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski nicht entgangen. "Wenn du Stürmer bist, musst du diesen Instinkt haben", sagte der frühere Angreifer von Rekordmeister Bayern München: "Ich habe schon gesehen, dass er auch in dieser Saison ein paar Tore geschossen hat."

Füllkrug habe beim 1:1 der deutschen Mannschaft gegen Spanien am zweiten Gruppenspieltag "ein super Tor gemacht", sagte der polnische Kapitän nach dem 0:2 gegen Argentinien bei der WM in Katar: "Wenn ein Stürmer auf dem Platz steht, ist es immer anders."

Lewandowski, siebenmaliger Torschützenkönig in der Bundesliga, glaubt zudem an einen Achtelfinal-Einzug des DFB-Teams. Gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) werde "es ein anderes Spiel für Deutschland. Ich denke, sie werden gewinnen. Die schaffen das", sagte der Stürmer des FC Barcelona.

Vor dem Spiel der DFB-Auswahl gegen Spanien hatte er eigenen Aussagen zufolge bereits seinem ehemaligen Bayern-Teamkollegen Thomas Müller viel Erfolg gewünscht.