München/Doha – Als sich die Spieler nach dem 2:0 Argentiniens schon wieder zum Anstoß aufgestellt hatten, musste Lionel Messi noch etwas erledigen. Der Superstar baute sich in Richtung niederländischer Bank auf, stellte sich breitbeinig hin und legte die Hände an seine Ohren.

"Und? Was sagst du jetzt?", so die Geste, die wohl an Bondscoach Louis van Gaal gerichtet war.

Der hatte im Vorfeld des Spiels in Richtung Messi gestichelt. "Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler", so van Gaal. "Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance."

Lionel Messi: Van Gaal nicht respektvoll

Zunächst hatte Messi auf dem Platz geantwortet, er hatte das 1:0 durch Nahuel Molina (35.) mit einem Zuckerpass genial vorbereitet, dazu den Foulelfmeter zum 2:0 (73.) eiskalt verwandelt.

Messi reichte das aber nicht. Nach dem 4:3-Triumph im Elfmeterschießen suchte der 35-Jährige inmitten der Feierlichkeiten erneut den Weg zu van Gaal.

Bilder zeigen, wie Messi auf den 71-Jährigen einredet und auch mit anderen Mitgliedern des Betreuerstabs Worte wechselt. Gegenseitige Respektsbekundungen dürften es nicht gewesen sein. Es war eine Episode in einem Spiel, das emotional und hart geführt wurde, mit zahlreichen Provokationen auf beiden Seiten.

Louis van Gaal criticó a Messi en la previa del partido entre Argentina y Países Bajos, Messi en el final lo fue a buscar..!!!

"Van Gaal sagt, dass sie guten Fußball spielen, aber was er getan hat, war, große Leute reinzubringen und lange Bälle zu schlagen", sagte Messi: "Ich mag es nicht, wenn Leute vor Spielen reden, ihr Trainer war uns gegenüber nicht respektvoll."

Wenig respektvoll war Messi wenig später, als er vor den TV-Kameras stand. Denn da fing er nämlich an, herum zu pöbeln.

Messi



"Que miras bobo"



"What are you looking at you fool" #WorldCup

"Was schaust du so, Idiot?", sagte Messi. Laut dem "Independent" soll er Ex-Bundesliga-Profi Wout Weghorst, der beide Tore der Niederländer erzielte, mit dieser Verbalattacke gemeint haben.

Eine Folge des Ganzen: Merchandising zu "Que miras Bobo?", so die Original-Aussage, gibt es in Messis Heimat bereits zu kaufen.