Fußball-WM

Fans feiern Messis Meilenstein - "Bitte lasst ihn für immer leben"

Messi erzielte in seinem 1.000. Spiel in seiner Karriere ein Tor und verhalf Argentinien damit zum Einzug ins WM-Viertelfinale. Für argentinischen Fans steht fest: Messi ist das beste was Argentinien seit Diego Maradona passiert ist.

