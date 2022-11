Köln (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo wird am Mittwochabend wegen einer Magenverstimmung beim Training der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft in Katar fehlen. Ob der 37 Jahre alte Stürmer von Manchester United bei der Generalprobe am Donnerstag (19.45 Uhr/DAZN) gegen Nigeria auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Der fünfmalige Weltfußballer hatte vor dem Abflug zur WM in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" zur harschen Generalabrechnung mit ManUnited ausgeholt und war dadurch abseits des Rasens in die Schlagzeilen geraten.

Portugal startet am 24. November gegen Ghana in die WM. In der Gruppe H werden Ronaldo und Co. zudem von Südkorea und Uruguay gefordert.