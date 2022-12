Doha (SID) - Das Überraschungsteam aus Marokko plant im Achtelfinale gegen Spanien (Dienstag, 16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) die nächste Sensation. "Natürlich ist Spanien der Favorit, aber wir haben Vertrauen in uns selbst", sagte Trainer Walid Regragui (47) am Montag: "Wir haben die Fähigkeit, der Mannschaft Probleme zu bereiten." Die "Löwen vom Atlas" könnten erstmals in ein Viertelfinale einziehen.

"Wir können in die Geschichte eingehen und werden alles auf dem Spielfeld geben. Es ist das wichtigste Spiel in unserem Leben, aber wir dürfen es nicht zu groß machen", sagte Regragui: "Ich habe nie gesagt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen werden, aber wir müssen es wagen zu träumen. Wie sollen wir sonst Erfolg haben?"

Marokko ist als Gruppenerster in die K.o.-Runde eingezogen, vor Kroatien - 2018 immerhin Vizeweltmeister - und Belgien. Nach dem Aus des Senegal (0:3 gegen England) ist das Team die letzte afrikanische Mannschaft im Turnier.

"Wir werden für unser Land und für Afrika spielen", sagte Regragui: "Wir haben nichts zu verlieren. Wir werden unser Bestes geben. Wir wollen Afrika stolz machen. Früher haben uns nur die Marokkaner unterstützt, aber jetzt haben wir Afrika und die arabische Welt hinter uns. Wir werden kämpfen."

Marokko stand zuletzt vor 36 Jahren in einem WM-Achtelfinale, damals verloren die Nordafrikaner gegen Deutschland. 87 Minuten lang schnupperten sie an der Sensation, ehe Lothar Matthäus mit einem Freistoß den Traum vom Weiterkommen beendete.