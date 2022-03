Berlin (SID) - Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft befürchtet wegen des Ausschlusses Russlands einen Vorteil für Polen im Kampf um die letzten WM-Tickets. "Das Vernünftigste und Fairste wäre auf sportlicher Ebene gewesen, wenn Polen im Halbfinale einen neuen Gegner bekommen hätte", sagte der schwedische Verbands-Generalsekretär Hakan Sjöstrand.

Polen um Superstar Robert Lewandowski war direkt in die letzte Play-off-Runde in Europa eingezogen, nachdem der Weltverband FIFA den vorgesehenen Auftaktgegner Russland aufgrund des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen hatte. In seinem letzten Duell um einen Startplatz bei der Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) trifft Polen am 29. März auf den Sieger der Partie Schweden gegen Tschechien, die fünf Tage vorher stattfindet.

"Wir verstehen, dass es eine schwierige Situation für die FIFA ist. Aber dennoch sollte das Prinzip gelten, dass unter gleichen Bedingungen gespielt wird", meinte Sjöstrand: "Mit anderen Worten: Zwei Pflichtspiele, um die Endrunde der Weltmeisterschaft zu erreichen."