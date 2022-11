München - Nach 1958 wird Wales im November 2022 in Katar zum zweiten Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft starten.

Und vielleicht auch zum letzten Mal. Zumindest unter dem Namen Wales.

Denn der walisische Fußballverband erwägt, die Nationalmannschaft um Superstar Gareth Bale künftig unter einem neuen Namen spielen zu lassen.

Namensänderung: Aus Wales könnte Cymru werden

"Das Team sollte Cymru genannt werden, denn so nennen wir es hier", sagte Noel Mooney, Chef der Football Association of Wales, der "BBC".

Cymru ist die walisische Bezeichnung für Wales, das Wort wird in etwa "Kemri" ausgesprochen. "So heißen alle unsere Nationalteams", erklärte Mooney weiter. Bei der WM in Katar wird Wales aber auf jeden Fall noch unter seinem internationalen, englischen Namen antreten.

Entscheidung könnte 2023 fallen

Aber 2023 könnte die Entscheidung fallen, dass "The Dragons" (walisisch: Y Dreigiau) künftig als Cymru auf das Spielfeld laufen. "Ich denke, die Reise geht in die Richtung. Aber es gibt noch keine fixe Entscheidung", sagte Mooney, der darauf verwies, dass das Wort Cymru außerhalb von Wales nicht sonderlich bekannt ist.

Hinter der Idee steckt eine zunehmende Rückbesinnung auf die alte keltische Sprache, die in dem kleinen Land im Westen Englands immer noch von vielen Kindern als Muttersprache erlernt wird.

"Es gibt eine Renaissance der walisischen Sprache und einen großen Stolz darauf, was wir mit unserer Kultur und unserem Erbe machen", sagte Mooney. Dieses kulturelle Erbe könnte schon bald auch auf dem Fußballplatz repräsentiert werden.

