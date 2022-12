Doha - Nach seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung hat Brasiliens Superstar Neymar den Fans für ihre Unterstützung gedankt. "Ich habe nur Worte des Dankes für all die Liebe, die sie mir geschenkt haben", sagte der 30-Jährige nach dem 4:1 (4:0) im WM-Achtelfinale des Rekordweltmeisters gegen Südkorea.

"Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr bei der WM spielen könnte", berichtete der Stürmer von Paris St. Germain, "als ich all die Nachrichten gelesen habe, war das sehr gut für mich." Er wolle sich durch seine Leistung bei den Fans bedanken, sagte Neymar, er werde alles tun, "um unser Ziel zu erreichen. Das ist unsere Mission, unser Traum."

Nach 20 Jahren will die Selecao endlich den sechsten WM-Titel gewinnen. "Alles läuft gut", sagte Neymar, "ich bin sicher, dass wir am Ende gewinnen werden." Bei seiner Rückkehr nach zwei Spielen Zwangspause erzielte er das 2:0 per Foulelfmeter und leitete einen weiteren Treffer ein.