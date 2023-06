Die Vize-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden gehen ihre WM-Mission mit einem Bundesliga-Quartett an. Bondscoach Andries Jonker berief Dominique Janssen, Jill Roord und Lynn Wilms vom VfL Wolfsburg sowie Jill Baijings von Bayer Leverkusen in sein 23-köpfiges Aufgebot für die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

Das Oranje-Team um Kapitänin Sherida Spitse (Ajax Amsterdam) bekommt es in der Gruppe E mit Portugal (23. Juli), dem Titelverteidiger USA (27. Juli) und Vietnam (1. August) zu tun.