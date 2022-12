Paris (SID) - Präsident Nasser Al-Khelaifi vom französischen Fußball-Meister Paris St. Germain fiebert seinem ganz persönlichen Traumfinale bei der WM entgegen. "Ich bin stolz darauf, zwei Spieler dabei zu haben, die beiden besten Spieler der Welt, die das Finale in meinem Land spielen. Das ist das beste Szenario. Ich kann es kaum erwarten", sagte er bei RMC.

Bei dem Klub in katarischem Besitz stehen Lionel Messi und Kylian Mbappe unter Vertrag, die mit Argentinien und Titelverteidiger Frankreich am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) um den goldenen Pokal spielen werden. "Wir sind ein französischer Verein und mein zweites Land ist Frankreich, aber für Messi könnte es die letzte WM sein. Kylian wird ein zweites Finale in Folge spielen, etwas Großartiges. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Titel beiden geben", sagte Al-Khelaifi.

Der Klubboss ist optimistisch, Messi über dessen Vertragsende im Sommer hinaus in Paris halten zu können. "Wir wollen uns nach der WM unterhalten. Ich habe tausendmal gesagt, dass er mit dem Verein sehr zufrieden ist, er spielt eine sehr gute Saison. Ich glaube, er will bleiben", sagte Al-Khelaifi.

Seine Heimat Katar habe "eine perfekte WM" ausgerichtet, bilanzierte er, das Finale in Lusail finde im "schönsten Stadion der Welt" statt. Es sei ein Turnier "für den gesamten Nahen Osten, die arabische Welt" gewesen und eines, das "alle zusammengebracht" habe, "auch in politischer Hinsicht. Menschen zusammenzubringen, ist das Ziel des Fußballs, die Politik kann das nicht."