Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM 2022 in Katar bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. In Gruppe E holte das DFB-Team nur vier Punkte und landete hinter Japan und Spanien, die ins Achtelfinale einziehen konnten.

23.11.2022, 14:00 Uhr: Japan - Deutschland 2:1

27.11.2022, 11:00 Uhr: Spanien - Deutschland 1:1

01.12.2022, 16:00 Uhr: Deutschland - Costa Rica 4:2

