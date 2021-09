Köln (SID) - Der 4:0-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Island hat RTL die höchste Einschaltquote der drei WM-Qualifikationsspiele in den vergangenen Tagen beschert. Im Schnitt verfolgten 7,34 Millionen Zuschauer das Spiel live bei RTL. Der Marktanteil betrug in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen starke 30,9 Prozent. Flicks-Debüt gegen Liechtenstein (2:0) vergangene Woche hatten lediglich 6,74 Millionen Fußballfans verfolgt.