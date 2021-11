Köln (SID) - Im Schnitt 6,49 Millionen Zuschauer haben am Donnerstagabend die Live-Übertragung vom Kegelergebnis der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (9:0) bei RTL verfolgt. Der Marktanteil betrug 23,9 Prozent. In der Spitze schauten sogar 7,24 Millionen zu.

Auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation in Armenien am Sonntag (18.00 Uhr) in Jerewan ist live im Free-TV bei RTL zu sehen.