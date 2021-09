Köln (SID) - Flügelstürmer Jadon Sancho (21) wird der englischen Fußball-Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen gegen Andorra und Polen fehlen. Der frühere Dortmunder hatte Anfang der Woche im Training eine Prellung erlitten und war bereits für die Partie der Three Lions in Ungarn (4:0) am Donnerstag ausgefallen. Wie der englische Fußball-Verband FA mitteilte, ist der Neuzugang von Rekordmeister Manchester United zu seinem Klub zurückgekehrt.

Sancho war vor der Saison für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Red Devils gewechselt. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Leeds United und den FC Southampton gab der 22-malige Nationalspieler bei den Wolverhampton Wanderers am vergangenen Sonntag sein Startelfdebüt. An einem Tor war Sancho bislang noch nicht beteiligt.